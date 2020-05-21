Associated Press: в России коронавирусом заразились более девяти тысяч медицинских работников

В России за последний месяц коронавирусом заразились 9479 медицинских работников. Об этом пишет Associated Press, суммировавшее данные официальных отчетов и сообщений СМИ.

По данным агентства, более 70 медицинских работников умерли. Associated Press отмечает, что это количество может быть больше — так, в «Списке памяти», куда сами врачи могут добавлять информацию об умерших коллегах, на данный момент 254 имени.

19 мая «Медиазона» подсчитала, что в России смертность медицинского персонала от коронавируса в 16 раз выше, чем в странах с сопоставимыми масштабами эпидемии. Издание предположило, что такая ситуация может объясняться заниженной статистикой в целом по умершим от COVID-19 и нехваткой средств индивидуальной защиты у медиков.