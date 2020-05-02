Воронежский врач Александр Шулепов упал со второго этажа. Он жаловался, что его заставляют работать после заражения коронавирусом Это третий российский медик, выпавший из окна за последние две недели

Врач скорой помощи Александр Шулепов из поселка Новая Усмань (Воронежская область) выпал из окна больницы, в которой лечился от коронавирусной инфекции. Об этом сообщило местное издание «Моё!» без ссылок на источники. Коллега Шулепова, фельдшер скорой помощи Александр Косякин, подтвердил «Медузе» информацию о происшествии. Изданию «Вести Воронеж» ее также подтвердили в региональном оперштабе.

Как пишут «Моё!» и «Вести Воронеж», ночью 2 мая Шулепов выпал из окна второго этажа. Сейчас он находится в реанимации, у него диагностирован перелом основания черепа, состояние очень тяжелое. По словам Косякина, Шулепов говорил ему, что один находится в инфекционном боксе больницы.

Александр Шулепов работает в Новоусманской районной больнице. С 22 апреля он там же проходил лечение от коронавируса. Болезнь у него протекала бессимптомно; результаты двух последних тестов на коронавирус у Шулепова были отрицательные, и в ближайшие дни его собирались выписывать.

22 апреля Шулепов и Косякин записали видео, в котором рассказали, что главный врач Новоусманской районной больницы заставляет их работать даже после того, как у Шулепова обнаружили коронавирус. «Медуза» связалась с Шулеповым, и он подтвердил, что заразился коронавирусом, но попросил не предавать огласке подробности разговора из-за опасения санкций со стороны руководства. 25 апреля на сайте издания «Новая Усмань сегодня» появилось видео, в котором Шулепов сообщил, что «видео с Косякиным записал на эмоциях» и что на вызовы, будучи инфицированным коронавирусом, больше не ездил. В том же видео главврач больницы заявил, что в учреждении достаточно средств индивидуальной защиты (об их нехватке ранее говорил Косякин; на него завели административное дело за распространение фейков о коронавирусе). Власти предположили, что Шулепов заразился вне больницы.

24 апреля погибла заведующая отделением скорой медицинской помощи Звездного городка Наталья Лебедева, которая была госпитализирована с подозрением на коронавирус. По официальным данным, причиной смерти стал несчастный случай; по информации телеканала РЕН ТВ, врач выпала из окна. «Московский комсомолец» со ссылкой на коллег Лебедевой писал, что она могла совершить самоубийство из-за обвинений в том, что она допустила заражение нескольких своих подчиненных коронавирусом.

25 апреля из окна выпала исполняющая обязанности главврача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн Елена Непомнящая. Телеканал ТВК со ссылкой на источник написал, что инцидент произошел после селекторного совещания с главой Минздрава Красноярского края Борисом Немиком, на котором обсуждалось перепрофилирование одного из корпусов госпиталя под прием больных коронавирусной инфекцией; Непомнящая якобы была против этого — из-за отсутствия средств защиты и неготовности персонала. Немик заявил, что в тот день не участвовал в совещаниях с главврачами. 1 мая Непомнящая умерла в реанимации.

Ольга Корелина