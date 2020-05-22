В новом законопроекте Путина о воспитании патриотизма у школьников нашли ссылку на еще не принятую статью Конституции

В пояснительной записке к законопроекту о воспитании у школьников патриотизма, который президент Владимир Путин внес в Госдуму, присутствует ссылка на несуществующую статью Конституции. Внимание на это обратил журналист «Эха Москвы» Максим Курников.

В документе говорится, что дети являются важнейшим приоритетом государственной политики «в соответствии со Конституции Российской Федерации, вводимой Законом Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 года».

Статья 67.1 входит в число тех, которые планируется добавить в рамках нового пакета поправок в Конституцию. Эти изменения в основной закон, уже одобренные Госдумой и подписанные президентом, вступят в силу только в случае одобрения их по итогам всеобщего голосования — это отдельным пунктом прописано в соответствующем законе.

Голосование по поправкам к Конституции должно было состояться 22 апреля, но было перенесено на неопределенный срок из-за эпидемии коронавирусной инфекции. В качестве новой возможной даты СМИ называют 24 июня или 8 июля, официально ни одна из дат не подтверждена. 21 мая ЦИК на закрытом совещании разморозил средства на подготовку к голосованию.