ЦИК разморозил средства на подготовку голосования по поправкам в Конституцию. Решение было принято на закрытом совещании

Центральная избирательная комиссия разморозила средства на подготовку к голосованию по поправкам в Конституцию. Соответствующее постановление опубликовано на сайте ЦИК.

Документ снимает запрет, который действовал с 28 марта. Теперь избирательные комиссии могут возобновить финансирование на поставку товаров, выполнение работ и услуг, а МИД и Минобороны — на формирование участковых избирательных комиссий за рубежом.

Как пишет информагентство «Закон», вопрос о разморозке средств на голосование по поправкам в Конституцию рассматривался на заседании ЦИК 20 мая. Изначально его не было в повестке заседания. Его обсудили после завершения прямой трансляции заседания, во время закрытой видеоконференции с регионами, а в повестку включили задним числом.

Секретарь ЦИК Майя Гришина заявила «Интерфаксу», что, как только будет назначена дата голосования по поправкам в Конституцию, ЦИК понадобится 20-30 дней на завершение его организации.

Голосование по поправкам в Конституцию изначально было назначено на 22 апреля, но его отложили на неопределенный срок из-за эпидемии коронавируса. Новая дата голосования пока не назначена.

Источники «Медузы» говорили, что голосование могут сдвинуть на июнь, сентябрь или декабрь. РБК и «Интерфакс» писали, что в качестве дня голосования рассматривают 24 июня (75-я годовщина парада Победы в Москве в 1945 году), «Коммерсант» также называл дату 8 июля (День семьи, любви и верности).