Путин внес Госдуму законопроект о воспитании у школьников патриотизма и уважения к «подвигам героев Отечества»

Президент России Владимир Путин предложил внести в закон об образовании поправки, расширяющие понятие воспитания учащихся. Документ опубликован в базе нижней палаты парламента.

Сейчас закон об образовании определяет воспитание как деятельность по развитию личности ребенка, созданию условий для его самоопределения и социализации «на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил… в интересах человека, семьи, общества и государства».

Путин предлагает закрепить в законе, что воспитание также должно быть направлено на формирование «чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, к закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию», к природе и окружающей среде.

В начале мая Владимир Путин заявил в программе «Москва. Кремль. Путин», что национальная идея России заключается в патриотизме