Татьяна Навка вылечилась от COVID-19, ее муж Дмитрий Песков остается в больнице

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка сообщила, что ее выписали из больницы после лечения от новой коронавирусной инфекции.

«Тесты отрицательные. Я здорова», — сказала она «Интерфаксу».

Навка добавила, что ее супруг, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, у которого диагностировали COVID-19, пока остается в больнице, но идет на поправку.

О заболевании Дмитрия Пескова и Татьяны Навки стало известно 12 мая.

Среди высокопоставленных российских чиновников коронавирус, в частности, обнаружили у премьер-министра России Михаила Мишустина. Он болел с 30 апреля по 19 мая, после чего вернулся к работе. Также заболевание диагностировали у министра культуры Ольги Любимовой и главы Минобрнауки Валерия Фалькова — оба чиновника выздоровели.

Кроме того, 1 мая стало известно, что COVID-19 заболел глава Минстроя Владимир Якушев. Спустя неделю его выписали из больницы. Ожидалось, что 21 мая Якушев примет участие в заседании правительства, но вместо него присутствовал его заместитель.