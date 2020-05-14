Глава Минобрнауки Валерий Фальков переболел коронавирусом

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков переболел коронавирусной инфекцией и вновь приступает к работе. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по генетическим технологиям.

«Спасибо большое, уважаемый Владимир Владимирович. [Я] Поправился и уже включился в работу активно», — сказал в ответ министр.

Фальков стал уже четвертым министром российского правительства, у которого диагностировали COVID-19. Ранее коронавирусом заразились премьер-министр Михаил Мишустин, глава Минстроя Владимир Якушев и министр культуры Ольга Любимова. Также инфекцию выявили у пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова и некоторых депутатов Госдумы.

Любимова 14 мая сообщила, что возвращается на работу, переболев коронавирусной инфекцией. Мишустин, как ожидается, вернется на работу в ближайшие дни. Он уже проводил ряд совещаний с правительством по видеосвязи.