Министр культуры Ольга Любимова вернулась на работу после COVID-19

Министр культуры Ольга Любимова, у которой в начале мая была обнаружена коронавирусная инфекция, выздоровела и вернулась на работу. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря Любимовой Анну Усачеву

«Врачи ее выписали, Ольга Борисовна на рабочем месте, чувствует себя хорошо. К счастью, болезнь протекала в легкой форме», — сказала пресс-секретарь.

COVID-19 заразились несколько членов российского правительства, включая премьер-министра Михаила Мишустина и главу Минстроя Владимира Якушева. 8 мая Якушева выписали из больницы, Мишустин, как ожидается, вернется на работу в ближайшие дни.

Также коронавирусом заразились несколько депутатов Госдумы, включая Оксану Пушкину, и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По состоянию на утро 14 мая в России было официально зарегистрировано более 252 тысяч случаев COVID-19, 2 305 человек умерли, более 53 тысяч выздоровели.