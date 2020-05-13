Депутат Госдумы Оксана Пушкина заболела COVID-19

Депутат Госдумы Оксана Пушкина (фракция «Единая Россия») заразилась коронавирусной инфекцией. Об этом Пушкина сообщила в своем телеграм-канале.

По ее словам, заболевание проходит бессимптомно: «Если бы не тест — никогда бы не подумала, что болею».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин 13 мая сообщил, что COVID-19 обнаружили у двух депутатов. Имен Володин не назвал.

Всего коронавирусную инфекцию обнаружили, по его словам, у пяти депутатов. «Трое находились в больнице, сейчас один выписан, а двое находятся дома, учитывая, что у них результат анализов положительный, переносят пока в домашних условиях», — цитирует Володина «Интерфакс».

Как уточняет агентство, в больнице находятся Светлана Максимова (ЕР) и Дмитрий Новиков (КПРФ).