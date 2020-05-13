Дмитрию Пескову диагностировали двустороннюю пневмонию

У пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова диагностировали двустороннюю пневмонию. Об этом Песков рассказал в интервью «Коммерсанту».

По словам Пескова, коронавирусную инфекцию у него обнаружили по результатам одного из тестов, которые он делал «практически в ежедневном режиме».

«В первый день [после теста] не было вообще никаких симптомов, а потом началась температура чуть выше 37», — сказал Песков, уточнив, что поехал в больницу после того как «дня два-три» лежал дома.

«Сейчас лечатся дома даже с пневмонией, если она, например, односторонняя <…> Когда она двусторонняя, выбора нет. И тут еще особенность в том, что твои легкие не столько сам вирус пожирает, сколько твой же организм», — рассказал пресс-секретарь президента.

Песков сообщил о болезни 12 мая. В интервью «Коммерсанту» он сказал, что с президентом РФ Владимиром Путиным он не виделся больше месяца.

В конце марта Песков говорил, что в администрации президента России есть люди, заболевшие COVID-19. Кроме того, такой диагноз поставили нескольким членам правительства, в том числе премьер-министру Михаилу Мишустину.

В апреле Песков непродолжительное время использовал блокатор вирусов, эффективность которого не была доказана надежными исследованиями. Когда журналисты спросили его об этом устройстве, Песков сказал, что не знает, помогает ли оно от вирусов.