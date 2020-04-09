Валерий Шарифулин / ТАСС / Scanpix / LETA

«Медуза»: Дмитрий Сергеевич, вчера СМИ обратили внимание на то, что вы стали носить бейджик — блокатор вирусов. Скажите, пожалуйста, кто вам рекомендовал его и помогает ли он от коронавируса?

Дмитрий Песков: Ой, я не знаю, помогает он или нет. Я его в аптеке купил. Знаете, каждый сейчас носит все что можно с точки зрения каких-то превентивных средств. Я, честно говоря, не уверен, что он как-то помогает. Я читал, что многие эксперты говорят, что это может быть вредно.

«Медуза»: Да, мы посмотрели информацию на сайте производителя. Выясняется, что эффективность его не доказана, зато он может вызывать побочные эффекты типа свистящего дыхания и спутанности сознания. Вы не наблюдали такого?

Дмитрий Песков: Относительно спутанности сознания это вам нужно выносить вердикт по итогам конференс-колла. Свистящего дыхания пока нет. Но спасибо за заботу в любом случае.