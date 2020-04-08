Дмитрий Песков купил в аптеке блокатор вирусов. Это может быть опасно (но скорее бесполезно)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков начал использовать блокатор вирусов.

«Это я сам в аптеке купил», — сказал Песков ТАСС, отвечая на вопрос, рекомендовал ли Кремль своим сотрудникам использовать такие блокаторы.

Песков появился с блокатором в виде бейджика на пиджаке на совещании президента с главами регионов, проходившем в режиме видеоконференции, сообщил Life. На снимке, опубликованном на сайте издания, видно название устройства — Air Doctor.

На сайте производителя блокатора вирусов сказано, что устройство выделяет диоксид хлора, обеззараживает воздух и «эффективно убивает патогенные микроорганизмы, такие как грибы, бактерии и вирусы». Подобные блокаторы не проходили должных исследований. Эффективны ли такие устройства, неизвестно.

Несмотря на то что диоксид хлора действительно применяют для дезинфекции, он не используется для дезинфекции воздуха. Кроме того, в воздухе он достаточно быстро распадается.

При этом диоксид хлора токсичен при вдыхании, сказано в описании этого вещества на сайте Национальной библиотеки медицины США. Вдыхание может вызвать раздражение глаз и носа, боль в горле, чувство сдавленности в груди, головную боль, повышенную температуру, свистящее дыхание, учащенное сердцебиение и спутанность сознания, указывает Управление здравоохранения Англии.