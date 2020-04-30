Михаил Мишустин заболел COVID-19. Правительство продолжит работу под руководством Андрея Белоусова

Дмитрий Астахов / pool / Reuters / Scanpix / LETA

Премьер-министр России Михаил Мишустин заразился коронавирусом. Об этом сам Мишустин сообщил в ходе беседы с президентом России Владимиром Путиным. «Только что стало известно, что тесты, которые я сдал на коронавирус, дали положительный результат. В этой связи и в соответствии с требованиями Роспотребнадзора я должен соблюдать самоизоляцию, выполнять предписания врачей, это необходимо сделать, чтобы обезопасить моих коллег», — сказал Мишустин президенту.

Исполняющим обязанности премьер-министра на время болезни Мишустина будет первый вице-премьер Андрей Белоусов. Его кандидатуру предложил сам Мишустин, отметив, что в его отсутствие правительство будет продолжать работу в штатном режиме. Менее чем через полчаса после того, как о болезни премьера было объявлено, Путин подписал соответствующий указ.

Насколько тяжело протекает болезнь, Мишустин не уточнил. Главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов в своем телеграм-канале без указания источников написал, что у премьера температура 39. При этом сам Мишустин подчеркнул, что во время болезни планирует оставаться на связи с министрами и с президентом.

С кем из высших чиновников Мишустин контактировал в последнее время, официально не сообщается. Пресс-секретарь главы правительства Борис Беляков лишь уточнил, что таких людей было немного и что они будут изолированы и пройдут дополнительное тестирование. Собеседник в правительстве рассказал «Медузе», что большинство сотрудников работают на удаленке, а круг близкого общения премьера был минимален. Все недавние официальные совещания в правительстве проводились в формате видеосвязи, при этом сам Мишустин принимал в них участие из своего кабинета в Белом Доме — по данным источника «Медузы», все сотрудники, которые работали в здании, проходили ежедневные тесты.

Григорий Левченко, Андрей Перцев