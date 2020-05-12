Дмитрия Пескова госпитализировали с коронавирусом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что заразился коронавирусом и находится в больнице.

«Да, заболел. Лечусь», — сказал он «Интерфаксу».

По данным журналистов кремлевского пула, последний раз Песков появлялся на публике 30 апреля на совещании у Владимира Путина. Сам пресс-секретарь в беседе с ТАСС заявил, что очно контактировал с главой государства больше месяца назад.

Обновлено. Супруга Дмитрия Пескова Татьяна Навка сообщила Daily Storm, что также госпитализирована с коронавирусом.

Во время эпидемии COVID-19 в России Дмитрий Песков непродолжительное время использовал блокатор вирусов, чья эффективность не была доказана надежными исследованиями. Когда журналисты спросили его об этом устройстве, Песков сказал, что не знает, помогает ли оно от вирусов. «Знаете, каждый сейчас носит все что можно с точки зрения каких-то превентивных средств», — говорил Песков.

В администрации президента России есть люди, заболевшие COVID-19, говорил Дмитрий Песков в конце марта. Также коронавирусом заразились несколько членов правительства, в том числе премьер-министр Михаил Мишустин.