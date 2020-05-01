У министра строительства РФ обнаружили коронавирусную инфекцию

Глава Минстроя Владимир Якушев и его заместитель Дмитрий Волков заразились коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство.

«Буду проходить лечение под присмотром врачей в одной из городских больниц. Остаюсь на связи», — приводит агентство слова Якушева из сообщения пресс-службы Минстроя.

Исполняющим обязанности министра строительства назначен заместитель Якушева Никита Стасишин.

У главы российского правительства Михаила Мишустина также обнаружили коронавирус, об этом стало известно 30 апреля. Мишустин, по его словам, ушел на самоизоляцию, исполняющим обязанности премьер-министра стал первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Правительство РФ в апреле провело все заседания по конференц-связи. Якушев не участвовал в последнем заседании, которое прошло 30 апреля.