В Рунете появились десятки фальшивых сайтов на получение выплат детям

После объявления Владимиром Путиным о введении выплат для семей с детьми в интернете стали массово появляться фейковые сайты на эту тематику, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные компаний, работающих в сфере кибербезопасности.

Так, в компании «СерчИнформ» насчитали около 30 новых доменов в зоне .ru, эксплуатирующих тему выплат. В их названиях заложены вариации слов gosuslugi, gosuslugi-16, vyplaty, covid-vyplaty, posobie. В компании Infosecurity a Softline Company рассказали, что и в апреле были зарегистрированы более 70 подобных фейковых сайтов госуслуг.

Через них мошенники собирают личные данные пользователей, предлагая проверить, положены ли им выплаты, или даже вынуждая оплатить несуществующие комиссии за пособия.

11 мая Владимир Путин в очередном обращении к россиянам по поводу коронавируса объявил о введении выплат населению — по пять тысяч рублей в течение трех месяцев семьям с детьми до трех лет и единовременной помощи по 10 тысяч рублей на ребенка с трех до 15 лет. Оформить материальную помощь можно через сайт госуслуг - posobie16.gosuslugi.ru.

За первые сутки после запуска услуги за выплатами на детей обратились два миллиона россиян. Позже президент РФ заявил, что госпортал не справился с наплывом пользователей. Как заявили «Коммерсанту» в Минкомсвязи, нагрузка на портал госуслуг стала рекордной за все время существования.