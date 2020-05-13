За первые сутки за выплатами на детей обратились 2 миллиона россиян

Более 2 миллионов заявлений на получение материальной помощи были оформлены через сайт posobie16.gosuslugi.ru в первые сутки его работы. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

По словам Котякова, эти заявления охватывают три миллиона детей.

Единовременную помощь в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка старше трех и младше 16 лет могут получить все россияне — вне зависимости от материального положения и наличия или отсутствия льгот. Такое решение принято для поддержки семей в условиях ограничительных мер, введенных из-за эпидемии коронавируса.

Подать заявление на получение помощи можно до 1 октября.

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