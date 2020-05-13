У отделений Пенсионного фонда в городах России образовались очереди за пособием на детей. Дистанцию никто не соблюдает

У отделений Пенсионного фонда в российских городах 13 мая появились очереди из людей, желающих подать заявку на получение выплат на детей. Такие выплаты российским семьям обещал президент Владимир Путин.

Об очередях сообщали в Саратове, Красноярске, Барнауле, Чите, Сочи, Смоленске, Тюмени, Брянске и других городах. В большинстве случаев люди не соблюдали дистанцию, предписываемую действующими в регионах правилами о самоизоляции.

При этом в некоторых городах, отмечает «Дождь», жители жаловались на то, что сотрудники ПФР не знают, какие документы нужны для оформления выплаты или призывают оформлять заявки через сайт госуслуг.

При этом сайт posobie16.gosuslugi.ru, на котором с 12 мая можно подать заявку, в первые часы после запуска из-за большого количества желающих подать заявку работал с перебоями. Позже министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что за первые сутки работы сайта заявления через него поступили от родителей трех миллионов детей.

Владимир Путин объявил о дополнительных мерах помощи россиянам с детьми в своем обращении 11 мая. Вне зависимости от наличия или отсутствия льгот и материального положения на каждого ребенка в возрасте от трех до 15 лет включительно правительство выплатит по 10 тысяч рублей единовременно.

Первые выплаты начнутся в июне, а подать заявку на получение помощи можно до 1 октября. По оценкам властей, в общей сложности поддержку смогут получить 27 миллионов детей.

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Григорий Левченко