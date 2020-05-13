Адвокат: СК отказался изменить сестрам Хачатурян обвинение с убийства на самооборону

Следственный комитет отказался переквалифицировать действия с убийства на необходимую оборону, на чем настаивала Генпрокуратура. Об этом сообщил адвокат Алексей Липцер, представляющий интересы одной из сестер Крестины Хачатурян.

По словам адвоката, СК завершил дополнительное расследование дела сестер Хачатурян. Вскоре потерпевшие, обвиняемые и их адвокаты начнут изучать новые материалы дела.

В январе Генпрокуратура попросила СК переквалифицировать дело сестер Хачатурян — с убийства на необходимую оборону. Адвокат Ангелины Хачатурян Алексей Паршин говорил, что в случае переквалификации дела уголовное преследование сестер прекратят.

В декабре 2019 года СК завершил расследование дела Хачатурян. Следствие предложило привлечь к уголовной ответственности только старших сестер Крестину и Ангелину. Младшую сестру Марию, признанную невменяемой, СК предлагал направить на принудительное лечение.