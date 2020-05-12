Сечин попросил у Путина господдержки из-за «драматического состояния» рынка нефти

«Роснефти» в 2020 году составит 750 миллиардов рублей, что на 200 миллиардов рублей меньше, чем в 2019-м. Об этом глава нефтяной компании Игорь Сечин сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, стенограмма опубликована на сайте Кремля.

По словам Сечина, решение сократить программу принимается «с учетом драматического состояния в целом глобального нефтяного рынка» и в связи с решением о сокращении нефтедобычи.

«Ключевая вещь для нас, где нам крайне необходима помощь государства, — это смягчение банковской политики, относящейся к доступности кредитования, — сказал глава „Роснефти“ Путину. — Если бы была возможность увеличения лимитов на кредитора, это сильно помогло бы поддержать наши инвестиционные программы».

Сечин также спросил о возможности «перенести налоговые платежи» по предстоящим геологоразведочным работам.

«Я понимаю эти озабоченности, мы обязательно обсудим это», — ответил Путин (все цитаты по сайту Кремля).

Нефтяные цены падают с марта 2020 года из-за эпидемии коронавирусной инфекции. В апреле стоимость барреля Brent опускалась ниже 18 долларов впервые с 2001 года, а цена WTI из-за излишков запасов впервые стала стала отрицательной, составив −37,63 доллара за баррель.

ОПЕК и страны, не входящие в объединение, в апреле заключили соглашение о сокращении мировой нефтедобычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае и июне. Для России предусмотрено снижение на 2,5 миллиона баррелей в сутки.