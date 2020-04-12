Страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки

Страны-участницы ОПЕК+ по итогам четырехдневных переговоров подписали соглашение о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки, сообщает Bloomberg.

США, Бразилия и Канада сократят добычу еще на 3,7 миллиона баррелей в сутки. Совокупный объем сокращений с 1 мая может составить 19 миллионов баррелей в сутки.

Мексика, из-за которой ОПЕК+ долго не могла согласовать сделку, отстояла свою позицию и сократит добычу только на 100 тысяч баррелей.

В Кремле также объявили, что все договоренности вступают в силу.

Из-за разрыва предыдущей сделки ОПЕК+ в начале марта и снижения спроса на фоне коронавируса мировые цены на нефть значительно упали.