Цена нефти WTI впервые в истории стала отрицательной

Обновлено. Цена нефти WTI с поставкой в мае на Нью-Йоркской товарной бирже впервые в истории стала отрицательной. Это значит, что производители платят покупателям за то, чтобы они забирали нефть.

Цена нефти марки WTI упала ниже одного доллара за баррель впервые в истории. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE в Лондоне.

В начале торгов, которые стартовали в 13:00 по Москве, WTI с поставкой в мае стоила 17,5 доллара за баррель. Затем цена стала стремительно падать и к 20:56 по Москве снизилась до 0,5 доллара за баррель.

При этом стоимость WTI с поставкой в июне в 20:54 составляла 22,3 доллара за баррель.

Июньский фьючерс нефти марки Brent торгуется на уровне 26,78 доллара за баррель, июльский — на уровне 29,8 доллара за баррель.

WTI (West Texas Intermediate) — марка нефти, которая добывается в Техасе.

Мировые цены на нефть падают на фоне рекордного за 25 лет снижения спроса. Он связан с коронавирусом и введенными из-за него карантинными мерами.

В марте падение цен на нефть усилилось из-за разрыва сделки ОПЕК+. В начале апреля объединение заключило новое соглашение. Согласно ему, с мая мировая добыча нефти сократится на .