Международное энергетическое агентство сообщило о минимальном спросе на нефть за 25 лет

Мировой спрос на нефть по итогам апреля 2020 года снизится на 29 миллионов баррелей в сутки по сравнению с апрелем 2019 года. Как сообщается в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства, спрос окажется на минимальном уровне с 1995 года.

По итогам всего года МЭА прогнозирует снижение на 9,3 миллиона баррелей.

На фоне публикации отчета цена барреля Brent опустилась с примерно 30 до 28 долларов за баррель.

В начале апреля страны договорились об общем сокращении добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки, Канада, США и Бразилия дополнительно объявили о сокращении на 3,7 миллиона баррелей.

До заключения сделки ОПЕК+ на фоне распространения коронавируса и связанных с ним ограничений в производстве избыточное предложение нефти оценивалось в 20-25 миллионов баррелей в сутки.