Я бы сравнил соглашение ОПЕК+ с Брестским миром, когда большевики в 1918 году были вынуждены пойти на «унизительную и тяжелую» сделку с Германией. Для российских нефтяников снижение добычи на 2,5 миллиона баррелей в сутки — это шок! Но если бы соглашения ОПЕК+ не было, через 40-45 дней все нефтяные хранилища мира были бы заполнены, и добыча упала бы гораздо больше. Благодаря сделке цена на нефть останется в диапазоне 30-40 долларов, и Россия будет получать 70-80 миллионов долларов в день. Это во-первых. Во-вторых, не будет ценовой войны с Саудовской Аравией (она начала агрессивно демпинговать, а теперь не сможет занижать цены). В-третьих, удастся избежать пошлин на импорт нефти, которые готовились ввести США и Канада. Если сделка завершится успешно (Мексика пока колеблется, но думаю, с ней удастся договориться), с рынка будет уходить 15–16 миллионов баррелей нефти в сутки. Соглашение начнет действовать с мая, поэтому апрель будет тяжелым, возможно, цена на нефть снова станет отрицательной. Но ко второй половине года она должна подняться ближе к 40 долларам за баррель. Правда, окончательно спрос и предложение выровняются только к концу 2022 года.

Цитаты Леонида Федуна приведены в кавычках. Полную версию интервью можно прочитать здесь.

Пересказала Ольга Корелина Фото в анонсе: Дмитрий Серебряков / ТАСС / Vida Press