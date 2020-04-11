Министр энергетики: снизить нефтедобычу готовы 23 участника ОПЕК+ и еще девять стран

Соглашение о снижении нефтедобычи поддержали 23 страны ОПЕК+, заявил в эфире канала «Россия 24» министр энергетики РФ Александр Новак.

Он не уточнил, поддержала ли соглашение Мексика. Но, как пишет агентство «Прайм» со ссылкой на состав участников ОПЕК+, участие в сделке 23 стран означает, что Мексика в ней осталась.

При этом источник Bloomberg сообщил, что переговоры об участии Мексики в соглашении еще продолжаются. ОПЕК пока не выступила с окончательным заявлением о заключении сделки.

Новак добавил, что снизить добычу нефти выразили готовности также девять стран, не входящих в ОПЕК+. Среди них Канада, США, Аргентина, Норвегия. В результате, по словам Новака, мировая нефтедобыча в следующие два месяца должна сократиться примерно на 15 миллионов баррелей в день.

9 апреля страны ОПЕК+ провели онлайн-переговоры по поводу снижения добычи нефти суммарно на 10 миллионов баррелей в сутки в следующие два месяца. С предложенными ограничениями согласились все страны-участницы переговоров, кроме Мексики.

10 апреля Мексика заявила, что другие страны-участницы ОПЕК+ требовали от нее сократить добычу хотя бы на 350 тысяч баррелей в сутки. Страна заявила, что готова снизить добычу на 100 тысяч баррелей в сутки, при этом сокращение еще на 250 тысяч баррелей в сутки вместо Мексики возьмут на себя США.

Новое соглашение о снижении нефтедобычи назрело после того, как в начале марта было разорвано предыдущее. В тот раз с ограничениями по нефтедобыче не согласилась Россия. Из-за разрыва сделки и снижения спроса на фоне коронавируса мировые цены на нефть упали.