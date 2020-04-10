Мексика согласилась снизить нефтедобычу. В Кремле назвали сделку ОПЕК+ состоявшейся

Мексика согласовала с США и ограничение добычи нефти. Об этом заявил мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор, передает издание El Heraldo de Mexico.

По словам Обрадора, страны ОПЕК+ предлагали Мексике снизить нефтедобычу сначала на 400 тысяч баррелей в день, потом — на 350 тысяч баррелей в день. Но мексиканские власти настаивали на снижении лишь на 100 тысяч баррелей в день, поскольку потом стране будет сложно восстановить добычу.

Обрадор заявил, что в итоге Мексика снизит добычу на 100 тысяч баррелей в день, но вместо нее дополнительное сокращение на 250 тысяч баррелей в день возьмут на себя США. Обрадор заявил, что договорился об этом во время телефонного разговора с американским президентом Дональдом Трампом.

При этом представители стран ОПЕК+ cообщили Bloomberg, что не в курсе условий сделки, о которых заявил Обрадор.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что после изменения позиции Мексики Кремль считает сделку ОПЕК+ фактически состоявшейся.

9 апреля страны ОПЕК+ провели онлайн-переговоры по поводу снижения добычи нефти суммарно на 10 миллионов баррелей в сутки. С предложенными ограничениями согласились все страны-участницы переговоров, кроме Мексики.

Новое соглашение о снижении нефтедобычи назрело после того, как в начале марта было разорвано предыдущее. В тот раз с ограничениями по нефтедобыче не согласилась Россия.

Разрыв сделки ОПЕК+, а также снижение спроса из-за коронавируса привели к обвалу цен на нефть. Вслед за ними упал и курс российского рубля.