Цена нефти Brent опустилась ниже 18 долларов впервые с 2001 года

Стоимость нефти марки Brent на биржевых торгах в Лондоне опустилась ниже 18 долларов за баррель. Это минимальный уровень с ноября 2001 года.

На минимуме цена Brent с поставкой в июне составляла 17,6 доллара за баррель. Позднее она снова выросла выше 20 долларов за баррель.

Стоимость Brent с поставкой в июле в ходе биржевых торгов не опускалась ниже 22 долларов.

Цена июньского фьючерса нефти марки WTI на минимуме снизилась до 7,2 доллара за баррель, июльского фьючерса — до 18 долларов за баррель. После этого стоимость WTI также продемонстрировала рост.

20 апреля цена майского фьючерса техасской нефти WTI стала отрицательной, опустившись до −37,63 доллара за баррель. Контракты на поставки в мае истекают 21 апреля.

Падение цены WTI связано с накоплением излишков нефти в США из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал падение цены на WTI «абсолютно спекулятивным моментом», которому «не нужно придавать какую-то апокалиптическую окраску».

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что давление на нефтяной рынок будет сохраняться до начала действия соглашения ОПЕК+ в мае. Оно предусматривает мировое сокращение добычи нефти.