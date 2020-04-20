Перейти к материалам
новости

Как цена нефти WTI рухнула ниже нуля. График

Источник: Meduza
20 апреля стоимость техасской нефти WTI на биржевых торгах впервые в истории <a href="https://meduza.io/news/2020/04/20/stoimost-nefti-wti-opustilas-nizhe-odnogo-dollara-za-barrel" target="_blank">стала</a> отрицательной. Это значит, что производители доплатят покупателям за то, чтобы они забирали нефть. На открытии торгов баррель WTI с поставкой в мае стоил больше 17 долларов, но позднее цена стала падать и опустилась сначала до нуля, а потом и значительно ниже. К окончанию торгов на Нью-йоркской товарной бирже цена WTI опустилась почти на 300% — до -37,6 доллара за баррель. Заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев <a href="https://www.facebook.com/Dmitry.Medvedev/posts/10156806844506851?__xts__%5B0%5D=68.ARDGEeVoqL-7X0F1oNDiJ0rT-xDct7ejZu31MBAx9J1QyTonSpIRwB-bveDk6w-wqpvV5q0pQJs66VxeVCweUD55ZP_6Sifdw4CyN_V6sAirxd0RZhCJ_nq24EJQe3pwZxd7o2lRh7E9vrkF0wpA_Zem4dFgsAbHil0Qz0ejU4ZHH71pJSkETc-W6rTTxUf6324w5t3uFz-ut1i2xWIptMA7Bf7mF94hz-4O06vohMepTMeSqh3BqVN31uc9j-ZQoknqGljwHhXRjndY6NWnbr7U7b7j1BVBI2MjVEHlX6zhELBoPoLyZ3F65kfuGna5_AuyrrCqaMYwOofQ&amp;__tn__=-R" target="_blank">заявил</a>, что происходящее «напоминает картельный сговор».
20 апреля стоимость техасской нефти WTI на биржевых торгах впервые в истории стала отрицательной. Это значит, что производители доплатят покупателям за то, чтобы они забирали нефть. На открытии торгов баррель WTI с поставкой в мае стоил больше 17 долларов, но позднее цена стала падать и опустилась сначала до нуля, а потом и значительно ниже. К окончанию торгов на Нью-йоркской товарной бирже цена WTI опустилась почти на 300% — до -37,6 доллара за баррель. Заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что происходящее «напоминает картельный сговор».