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Как цена нефти WTI рухнула ниже нуля. График
19:27, 20 апреля 2020
Источник: Meduza
20 апреля стоимость техасской нефти WTI на биржевых торгах впервые в истории
стала
отрицательной. Это значит, что производители доплатят покупателям за то, чтобы они забирали нефть. На открытии торгов баррель WTI с поставкой в мае стоил больше 17 долларов, но позднее цена стала падать и опустилась сначала до нуля, а потом и значительно ниже. К окончанию торгов на Нью-йоркской товарной бирже цена WTI опустилась почти на 300% — до -37,6 доллара за баррель. Заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев
заявил
, что происходящее «напоминает картельный сговор».
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