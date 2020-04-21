Обвал цен на фьючерсы на американскую нефть, произошедший 20 апреля, не является поводом для чрезмерно негативных оценок на нефтяном рынке. Об этом в беседе с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Цены на нефть не уходили в отрицательные значения. Что касается всей этой свистопляски с фьючерсами, это абсолютно спекулятивный, чисто торговый момент… И, безусловно, этому не нужно придавать какую-то апокалиптическую окраску, — сказал он. — Все специалисты прекрасно отдают себе отчет, что это не является поводом для каких-то чрезмерно негативных оценок текущей реальности. Потому что цены на нефть демонстрируют хоть и не положительную динамику, но они не подвержены таким обвальным изменениям, как это касалось фьючерсов».

Песков заверил, что руководство России располагает «всеми необходимыми резервами для демпфирования негативных последствий такой международной волатильности для нашей экономики».

20 апреля на торгах Нью-йоркской биржи стоимость техасской нефти WTI впервые в истории стала отрицательной. Баррель WTI с поставкой в мае, стоивший в начале торгов 17 долларов, упал до -37,6 доллара. Падение связывают с тем, что США не могут избавиться от излишков нефти в условиях пандемии COVID-19.