Саудовская Аравия снизит нефтедобычу еще на миллион баррелей в сутки. Чтобы стимулировать другие страны сделать то же самое

Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco сократит нефтедобычу в июне еще на миллион баррелей в сутки. Об этом пишет Reuters со ссылкой на министерство энергетики Саудовской Аравии.

Это снижение нефтедобычи будет дополнением к ограничениям, уже введенным в рамках сделки ОПЕК+.

Таким образом, общее снижение нефтедобычи Саудовской Аравии в июне составит 4,8 миллиона баррелей в сутки. Страна будет добывать 7,5 миллиона баррелей нефти в сутки.

Представитель министерства энергетики Саудовской Аравии подчеркнул, что таким образом королевство надеется стимулировать другие нефтедобывающие страны выполнять свои обязательства в рамках сделки ОПЕК+ и дополнительно сократить добычу для стабилизации мирового рынка, пишет агентство SPA.

На фоне новостей о дополнительном снижении добычи нефти в Саудовской Аравии, цена июльского фьючерса нефти марки Brent на бирже ICE в Лондоне выросла на на 1,3 доллара — до 31,3 доллара за баррель.

Мировые цены на нефть падают на фоне рекордного за 25 лет снижения спроса. Он связан с коронавирусом и введенным из-за него карантином. В марте падение цен на нефть усилилось из-за разрыва сделки ОПЕК+.

В начале апреля ОПЕК+ и несколько стран, не входящих в него, заключили новое соглашение. Согласно ему, мировая добыча нефти сократится на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае и июне. Потом ограничения будут постепенно ослабляться

Для России и Саудовской Аравии в рамках новой сделки ОПЕК+ предусмотрено снижение на 2,5 миллиона баррелей в сутки в мае и июне.