Президент Украины объявил о начале подготовки к выходу страны из карантина

Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что в стране в ближайшие дни начнется подготовка к снятию ограничительных мер, введенных из-за COVID-19.

«Бизнесу нужно подготовиться к выходу из карантина: закупить товар, провести дезинфекцию, предупредить людей — мы всей страной будем готовиться к этому уже на текущей неделе», — заявил Зеленский на совещании в понедельник.

С 11 мая возобновится работа объектов оптово-розничной торговли непродовольственными товарами (кроме торгово-развлекательных центров), салонов красоты, автосалонов, музеев, библиотек и других заведений общественного пользования, в которых будут четкие правила соблюдения санитарных норм. Также будет разрешена работы летних площадок кафе и ресторанов и ослаблены ограничения по посещению парков, скверов и зон отдыха.

Сам карантин, цитирует «Интерфакс» премьер-министр Украины Дениса Шмыгаля, будет продлен до 22 мая. «Дальше мы будем смотреть, как будет двигаться пандемия в мире, как будет происходить колебания кривой заболеваемости у нас», — сказал Шмыгаль.

Ограничительные меры из-за коронавируса были введены на Украине с 12 марта. С 24 марта в стране объявили режим чрезвычайной ситуации. На Украине закрыли школы, магазины, кроме торгующих товарами первой необходимости, остановили метро и перекрыли границы.

По данным украинского министерства здравоохранения на 4 мая, за сутки в стране было зафиксировано 418 новых случаев коронавирусной инфекции, 15 человек умерли, 72 человека выздоровели. Всего COVID-19 на Украине заболели 12331 человек, из них 303 человека умерли, 1619 человек выздоровели. Остальные случаи пока активные.