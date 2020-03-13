Спикер Верховной Рады заявил об отмене полетов на Украину из-за коронавируса

С 17 марта Украина полностью отменит пассажирское авиасообщение из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

«17 марта, с 0:00 часов, авиасообщение в Украине будет полностью ограничено. Сухопутное и морское сообщения будут продолжать работать, наши граждане смогут вернуться в страну», — сказал Разумков.

На Украине, по официальным данным, по состоянию на 13 марта зафиксирован один смертельный случай заражения коронавирусной инфекцией.