На Украине зафиксировали первую смерть от коронавирусной инфекции

В Житомирской области Украины умерла 71-летняя женщина, которую 12 марта госпитализировали с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает украинский Минздрав.

Родственники и другие люди, с которыми контактировала женщина, находятся под наблюдением врачей.

После сообщения о первом смертельном случае заболевания COVID-19 Украина решила закрыть въезд для иностранцев. Как сообщает УНИАН, границу закроют через 48 часов.

По данным Минздрава Украины на 13 марта, кроме случая в Житомирской области, в стране зарегистрировали еще два случая заболевания коронавирусной инфекцией, оба в Черновицкой области. С начала 2020 года в украинский Центр общественного здоровья поступило 55 сообщений о подозрении на COVID-19, 49 не подтвердилось, три исследуется.