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Из-за коронавируса закрываются церкви, музеи и даже горы. В одной картинке
09:56, 13 марта 2020
Источник: Meduza
Пандемия коронавируса привела к
экономическому спаду
,
закрытию границ
и
отмене
десятков массовых мероприятий по всему миру. А еще к закрытию достопримечательностей в разных странах. Среди них римский
Колизей
,
Метрополитен-музей
в Нью-Йорке и
музей Прадо
в Мадриде,
собор Святого Петра
в Ватикане, высочайшая в мире телебашня
Tokyo Skytree
в столице Японии, а также
Запретный город
в Пекине — крупнейший в мире дворцовый комплекс, где жили китайские императоры. Кроме того, закрыты все
парки развлечений
компании Disney и гора
Эверест
(Джомолунгма).
Фото в анонсе: Alberto Lo Bianco / PA / Scanpix / LETA
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