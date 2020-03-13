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Из-за коронавируса закрываются церкви, музеи и даже горы. В одной картинке

Источник: Meduza
Пандемия коронавируса привела к <a href="https://meduza.io/news/2020/03/13/fondovyy-rynok-ssha-zakrylsya-krupneyshim-padeniem-s-chernogo-ponedelnika-1987-goda" target="_blank">экономическому спаду</a>, <a href="https://meduza.io/news/2020/03/12/tramp-na-mesyats-zapretil-v-ezd-v-ssha-iz-evropy" target="_blank">закрытию границ</a> и <a href="https://meduza.io/slides/otmenyaetsya-vse-evro-2020-missiya-na-mars-i-krestnyy-hod-protiv-koronavirusa" target="_blank">отмене</a> десятков массовых мероприятий по всему миру. А еще к закрытию достопримечательностей в разных странах. Среди них римский <a href="https://www.thelocal.it/20200309/coronavirus-forces-italy-to-close-its-biggest-tourist-attractions" target="_blank">Колизей</a>, <a href="https://www.metmuseum.org/press/news/2020/metropolitan-museum-to-close-temporarily-starting-march-13" target="_blank">Метрополитен-музей</a> в Нью-Йорке и <a href="https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-spain-museums/spain-shuts-prado-other-madrid-museums-due-to-coronavirus-idUSKBN20Y357" target="_blank">музей Прадо</a> в Мадриде, <a href="https://www.vaticannews.va/en/vatican-city/news/2020-03/vatican-closes-saint-peters-to-combat-covid-19.html" target="_blank">собор Святого Петра</a> в Ватикане, высочайшая в мире телебашня <a href="http://www.tokyo-skytree.jp/en/news/info/112" target="_blank">Tokyo Skytree</a> в столице Японии, а также <a href="https://www.reuters.com/article/us-china-health-forbidden-city/beijings-forbidden-city-to-be-closed-to-tourists-amid-virus-outbreak-peoples-daily-idUSKBN1ZM27C" target="_blank">Запретный город</a> в Пекине — крупнейший в мире дворцовый комплекс, где жили китайские императоры. Кроме того, закрыты все <a href="https://www.theverge.com/2020/3/12/21176494/disney-parks-world-land-coronavirus-covid19-closure-california-florida-paris" target="_blank">парки развлечений</a> компании Disney и гора <a href="https://kathmandupost.com/2/2020/03/12/nepal-government-puts-all-tourist-visas-on-hold-and-cancels-all-spring-climbing-expeditions" target="_blank">Эверест</a> (Джомолунгма).
Пандемия коронавируса привела к экономическому спаду, закрытию границ и отмене десятков массовых мероприятий по всему миру. А еще к закрытию достопримечательностей в разных странах. Среди них римский Колизей, Метрополитен-музей в Нью-Йорке и музей Прадо в Мадриде, собор Святого Петра в Ватикане, высочайшая в мире телебашня Tokyo Skytree в столице Японии, а также Запретный город в Пекине — крупнейший в мире дворцовый комплекс, где жили китайские императоры. Кроме того, закрыты все парки развлечений компании Disney и гора Эверест (Джомолунгма).

Фото в анонсе: Alberto Lo Bianco / PA / Scanpix / LETA