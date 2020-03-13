Фондовый рынок США закрылся крупнейшим падением с «черного понедельника» 1987 года

Американский промышленный индекс Dow Jones на закрытии торгов в США 12 марта рухнул на 9,99%, что стало крупнейшим падением с «черного понедельника» 1987 года, когда он упал более чем на 22%.

Индекс Dow Jones, согласно данным биржи NYSE, за день сократился на 2352,60 пункта до 21200,62 пункта.

Индекс S&P 500 опустился на 260,74 пункта до 2480,64 пункта (−9.51%), а индекс Nasdaq — на 839 пунктов до 7164,50 пункта (−10.48%).

При открытии биржи 12 марта три основных индекса США опустились на 7%, после чего торговлю автоматически остановили на 15 минут. В ходе торгов Федеральная резервная система США объявила о поддержке американского рынка на 1,5 триллиона долларов, после чего фондовый рынок ненадолго прекратил падение.

Биржевые индексы снижаются на фоне падения цен на нефть. Так, нефть марки Brent на торгах в Лондоне стоит 32,84 доллара за баррель (−8,98%). Также на рынок влияют пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 и меры, которые принимают страны для борьбы с вирусом.