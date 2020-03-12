ФРС США объявила о поддержке американского рынка на 1,5 триллиона долларов. Это не остановило падение акций
Источник: Федеральный резервный банк Нью-Йорка
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Федеральная резервная система (ФРС) США на фоне падения американских биржевых индексов объявила о поддержке фондового рынка на 1,5 триллиона долларов.
12 и 13 марта пройдут аукционы репо на 1,5 триллиона долларов, призванные устранить «временные сбои» на рынке, говорится в заявлении Федерального резервного банка Нью-Йорка, входящего в ФРС. В дальнейшем каждую неделю будут проходить новые аукционы на один триллион долларов.
Как сообщает Associated Press, первоначально действия ФРС привели к тому, что фондовый рынок прекратил падение, индексы S&P 500 и Dow Jones выросли на несколько процентов, но затем продолжили снижаться. К последнему часу торгов оба индекса были ниже на 8% к уровню закрытия биржи день назад.