На Украине закроют школы и запретят массовые мероприятия из-за коронавируса. В стране заболел один человек

На всей территории Украины введены ограничительные меры в связи с эпидемией коронавируса.

В стране будут закрыты все школы и отменены все спортивные соревнования (в некоторых случаях они могут быть проведены, но без зрителей). Также будут запрещены все публичные мероприятия с числом участников более 200 человек.

Ограничения будут действовать с 12 марта до 3 апреля.

По данным института Джонса Хопкинса, отслеживающего случаи заболевания коронавирусом по всему миру, на территории Украины был зафиксирован один случай коронавируса. Под подозрением находятся еще пять человек.