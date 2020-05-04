AP: Китай скрывал данные о новом коронавирусе, чтобы создать запас медикаментов

Власти Китая утаивали данные о числе заболевших COVID-19 и заразности нового коронавируса, чтобы успеть создать запас лекарств. Об этом говорится в основанном на данных разведки докладе министерства внутренней безопасности США, с которым ознакомилось Associated Press.

Власти КНР, указывают авторы доклада, весь январь не предоставляли Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) реальные данные о заразности COVID-19, одновременно резко нарастив импорт лекарств и медицинской продукции и снизив экспорт этих категорий товаров.

Вспышка нового коронавируса началась на территории Китая в конце 2019 года. Власти Китая уже неоднократно обвиняли в том, что они слишком поздно сообщили о COVID-19 и на первых этапах не раскрывали всей опасности этого заболевания. Также высказывались неподтвержденные фактами предположения об искусственном происхождении нового коронавируса.