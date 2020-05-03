Лукашенко рассказал о российских чиновниках, собравшихся на парад Победы в Минск

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не будет отменять парад Победы 9 мая в Минске в связи с пандемией коронавируса.

«Должен сказать, что мы не можем отменить парад. Просто не можем. Я долго над этим думал. Конечно, это эмоциональная, глубоко идеологическая вещь. Надо помнить, что те люди умирали, может быть, и от вирусов, других болезней. Но они это не ощущали порой и об этом не думали. И умирали они ради нас, как бы это пафосно ни звучало. И подумайте, что скажут люди. Может, не сразу, через день, через два после этого, — скажут, что испугались», — цитирует президента агентство «Белта».

При этом Лукашенко рассказал, что отдельные российские депутаты и сенаторы выразили желание посетить 9 мая парад в Минске из-за того, что в Москве аналогичное мероприятие перенесено.

«Мы приветствуем это. Пусть приезжают. Если надо для этого выделить средства связи, мы обеспечим. У нас аэропорт открыт. Думаю, мы с руководством России договоримся о перелете желающих побывать у нас. Мы от наших друзей и братьев не закрываем двери», — сказал белорусский лидер.

В Белоруссии из-за коронавируса не вводилось серьезных ограничений. В стране продолжают работать магазины, школы, университеты.

По данным на 3 мая, в Белоруссии выявлены 15828 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 97 человек умерли, 3117 человек выздоровели.

Местный минздрав считает ситуацию с коронавирусом контролируемой. Между тем Всемирная организация здравоохранения назвала Белоруссию одним из лидеров по темпам прироста заболевших COVID-19 в Европе. ВОЗ рекомендовала Белоруссии отложить массовые мероприятия и приостановить деятельность второстепенных предприятий и организаций.