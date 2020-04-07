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Почему в Белоруссии не вводят карантин. Отвечает Александр Лукашенко

Источник: Meduza
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в очередной раз <a href="https://www.tvr.by/news/ekonomika/ekonomika_i_zhizn_lyudey_v_tsentre_lyubykh_politicheskikh_resheniy_vazhnye_aktsenty_na_soveshchanii_/" target="_blank">объяснил</a>, почему он не вводит в стране карантин по коронавирусу — несмотря на то, что <a href="https://www.change.org/p/%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD-%D0%B2-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C?use_react=false" target="_blank">онлайн-петиция</a> с требованием об этом набрала 150 тысяч подписей. По словам Лукашенко, введение карантина поставило бы под угрозу продовольственную безопасность («У нас тут разглагольствуют кругом: карантин, комендантский час и прочее. Слушайте, это проще всего, это мы сделаем в течение суток, но жрать что будем?») и внесло бы раскол в общество («Как там на „удаленке“ доить коров или выходной объявить? &lt;…&gt; А кто-то будет сидеть дома без работы, и им зарплату сохранять. Это что, справедливо?»).
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в очередной раз объяснил, почему он не вводит в стране карантин по коронавирусу — несмотря на то, что онлайн-петиция с требованием об этом набрала 150 тысяч подписей. По словам Лукашенко, введение карантина поставило бы под угрозу продовольственную безопасность («У нас тут разглагольствуют кругом: карантин, комендантский час и прочее. Слушайте, это проще всего, это мы сделаем в течение суток, но жрать что будем?») и внесло бы раскол в общество («Как там на „удаленке“ доить коров или выходной объявить? <…> А кто-то будет сидеть дома без работы, и им зарплату сохранять. Это что, справедливо?»).

Фото в анонсе: Christian Bruna / EPA / Scanpix / LETA