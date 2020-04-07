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Почему в Белоруссии не вводят карантин. Отвечает Александр Лукашенко
11:02, 7 апреля 2020
Источник: Meduza
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в очередной раз
объяснил
, почему он не вводит в стране карантин по коронавирусу — несмотря на то, что
онлайн-петиция
с требованием об этом набрала 150 тысяч подписей. По словам Лукашенко, введение карантина поставило бы под угрозу продовольственную безопасность («У нас тут разглагольствуют кругом: карантин, комендантский час и прочее. Слушайте, это проще всего, это мы сделаем в течение суток, но жрать что будем?») и внесло бы раскол в общество («Как там на „удаленке“ доить коров или выходной объявить? <…> А кто-то будет сидеть дома без работы, и им зарплату сохранять. Это что, справедливо?»).
Фото в анонсе: Christian Bruna / EPA / Scanpix / LETA
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