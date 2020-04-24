На Пасху минский монастырь принял десятки верующих. Теперь COVID-19 подозревают у 100 из 130 монахинь Духовник обители называл любую болезнь наказанием за безбожие

Великий Понедельник (первый день Страстной недели) в Свято-Елисаветинском монастыре Минска, 13 апреля 2020 года Максим Черноголов / Свято-Елисаветинский монастырь

Свято-Елисаветинский женский монастырь — единственный действующий православный монастырь в Минске. Он находится на окраине города, рядом с психиатрической больницей. Обитель основал в 1996 году протоиерей Андрей Лемешонок, окормлявший пациентов больницы.

Сейчас в обители живут 130 монашествующих сестер. Монастырь известен в том числе тем, что он принимает к себе бывших наркозависимых, больных алкоголизмом и бездомных и ведет успешную коммерческую деятельность: у него есть торговые точки в магазинах, больницах и подземных переходах Минска.

Слухи о коронавирусе в монастыре появились еще до Пасхи. Но во время праздничного богослужения храм был заполнен

17 апреля про очаг COVID-19 в обители сообщила директор культурно-просветительской организации «Экумена», главный редактор сайта «Царква» Наталья Василевич. «Информация из Свято-Елисаветинского монастыря: есть заболевшие коронавирусом среди сестер сестричества, в том числе одна из старших сестер. Духовник протоиерей Андрей Лемешонок запрещает говорить о фактах заболевания, чтобы не смущать людей, которые могут побояться прийти на службу в следующие дни. Тем, кто говорит о карантине, угрожают увольнением», — написала Василевич в фейсбуке.

В Белоруссии не закрывали храмы из-за коронавируса. Но за несколько дней до православной Пасхи, которая прошла 19 апреля, глава Белорусской православной церкви (БПЦ) митрополит Павел призвал верующих воздержаться от посещения храмов. Свято-Елисаветинский монастырь организовал прямую трансляцию праздничных богослужений на своем ютьюб-канале. Видеозапись ночной пасхальной службы собрала 190 тысяч просмотров, утренней — 160 тысяч. На записи ночной службы видно, что, несмотря на призывы церковных иерархов, монастырский храм был заполнен верующими.

Пасха. Ночная служба Свято-Eлисаветинский монастырь

Кроме того, как пишет белорусское издание TUT.BY, на Пасху некоторые сестры монастыря развозили по Минску, в том числе по больницам, освященные куличи для верующих. Их сопровождала «Мисс Беларусь-2018» и депутат белорусского парламента Мария Василевич, которую неоднократно замечали на публичных мероприятиях рядом с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Он называл коронавирус «психозом».

Монастырь призвал не верить «фейкам» о массовом заражении. Там введен карантин из-за «эпидемии ОРВИ»

22 апреля об очаге коронавируса в Свято-Елисаветинском монастыре рассказал в фейсбуке Александр Шрамко — минский священник, в 2018 году отстраненный от служения за критический пост про патриарха московского и всея Руси Кирилла. По данным Шрамко, в монастыре пневмонией заболели четыре клирика и многие сестры. Шрамко также выложил объявление о карантине в обители. В объявлении сказано, что заболевшие сестры могут не посещать службы и должны носить маски и оставаться в кельях, еду и медикаменты им будут приносить прямо туда. При этом, согласно объявлению, карантин в монастыре введен из-за «эпидемии ОРВИ».

В тот же день на сайте Свято-Елисаветинского монастыря появилась запись «Не верьте фейкам о массовом заражении коронавирусом в нашем монастыре!» В ней говорилось, что иерей Александр Шрамко и «различные оппозиционные ресурсы» раздувают масштабы инфекции в обители. Монастырь заявил, что коронавирус подтвержден только у двух монахинь, они в больнице. Еще у одной монахини и двух клириков есть симптомы ОРВИ, но тип вируса еще не определен. Еще один клирик лечится от воспаления легких на даче, а у одной сестры и одной послушницы была высокая температура, их обследовали, но не госпитализировали.

«Также у нас есть сестры с сезонной ОРВИ, поэтому в монастыре приняты рекомендуемые меры предосторожности, ежедневно измеряется температура, заболевшие сестры живут отдельно, им оказывается медицинская помощь», — говорилось на сайте Свято-Елисаветинского монастыря.

Журналистка Марина Ахмедова написала, что в монастыре могли заразиться 100 сестер. Духовник обители называл любую болезнь наказанием за безбожие

23 апреля журналистка Марина Ахмедова, работавшая, в частности, заместителем главного редактора журнала , написала в фейсбуке, что ей позвонили три монахини из Свято-Елисаветинского монастыря и рассказали, что «из 130 сестер 100 больны» (чем именно, Ахмедова не уточнила, но из ее поста можно сделать вывод, что речь идет про COVID-19). Собеседницы Ахмедовой сообщили, что больных отселили в отдельный корпус, еду им оставляют в коридоре, и те выходят за ней в масках. При этом монахиням с температурой якобы приказали говорить медикам, что их отселили не из-за вируса, а из-за ремонта.

Также монахини рассказали, что на Пасху в их храме из одной ложечки причастились 970 человек, и руководство монастыря якобы хочет скрыть, что в обители на тот момент были зараженные, поэтому монахинь просят говорить, что они почувствовали недомогание уже после праздника. «Сестры говорят, что надо не патриарха слушать, [который призывал остаться дома на Пасху], а надо отца Андрея [Лемешонка, духовника монастыря], он — святой, и по его молитвам никто не заболеет. В проповедях он говорит, что благодать все дезинфицирует и исцеляет, и в храме нельзя заболеть, в храм можно больным прийти и исцелиться», — процитировала своих собеседниц Ахмедова.

В фейсбуке некоторые обвинили журналистку во лжи, но по меньшей мере четверо комментаторов ее поста (трое из Белоруссии, если верить данным их профилей в фейсбуке) сказали, что Ахмедова говорит правду. Позицию протоиерея Андрея Лемешонка, которую пересказала журналистка, подтверждает запись на сайте монастыря. «Человек, пришедший в храм, никогда ничем плохим не заболеет — это наша позиция, это наша вера. И любая болезнь, все эти эпидемии — это не случайность. Это наказание за безбожие, за неверие, за грехи, которыми люди закрылись от Бога», — говорилось в записи на сайте, опубликованной 26 марта от лица отца Андрея.

Белорусская православная церковь не разрешает останавливать богослужения в храмах

Председатель синодального информационного отдела БПЦ протоиерей Сергий Лепин 24 апреля заявил изданию TUT.BY, что ситуация в Свято-Елисаветинском монастыре беспокоит церковь. «[В посте Марины Ахмедовой] приводятся ужасные сведения, митрополит в курсе их содержания. Но в епархиальное управление поступают также и другие сведения, противоположные. Поэтому мы проводим разбирательство, ожидаем соответствующих профильных проверок специалистов. <…> Мы заинтересованы в том, чтобы безопасность сестер и посетителей этого монастыря была обеспечена», — заявил Лепин. На вопрос, сколько всего зараженных коронавирусом в белорусских монастырях и церквях, он отвечать отказался.

Между тем, на этой неделе Минская духовная академия закрылась на карантин, 41 человек из монастыря и семинарии в деревне Жировичи попал в больницу, с пневмонией госпитализировали архиепископа Новогрудского и Слонимского Гурия, чья резиденция находится в Жировичах. БПЦ проводит дезинфекцию и храмах и рекомендует верующим воздержаться от прикладывания к иконам и целования крестов, но службы не отменяет. Тот же Свято-Елисаветинский монастырь продолжает богослужения. Там объяснили изданию «Sputnik Беларусь», что не могут закрыть обитель для посетителей без санкции БПЦ, и добавили, что «прихожане все еще есть, хоть и очень немного».

По словам Сергия Лепина, БПЦ не видит смысла в закрытии храмов, пока в стране не введен карантин. «Возможно, иногда действительно необходимо закрыть и храмы, но такая мера возможна только в составе глобальных комплексных мероприятий, исключающих возможность скопления людей во всех других случаях. Не думаю, что верующие более заразны, чем другие», — сказал представитель БПЦ.

По данным на 24 апреля, в Белоруссии выявлено 8773 случая коронавируса (+751 за сутки), выздоровели 1120 человек (+182 за сутки), умерли 63 человека (+3 за сутки). В стране сделано более 130 тысяч тестов (+ 8281 за сутки).

Ольга Корелина