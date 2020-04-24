На Пасху минский монастырь принял десятки верующих. Теперь COVID-19 подозревают у 100 из 130 монахинь Духовник обители называл любую болезнь наказанием за безбожие
Свято-Елисаветинский женский монастырь — единственный действующий православный монастырь в Минске. Он находится на окраине города, рядом с психиатрической больницей. Обитель основал в 1996 году протоиерей Андрей Лемешонок, окормлявший пациентов больницы.
Сейчас в обители живут 130 монашествующих сестер. Монастырь известен в том числе тем, что он принимает к себе бывших наркозависимых, больных алкоголизмом и бездомных и ведет успешную коммерческую деятельность: у него есть торговые точки в магазинах, больницах и подземных переходах Минска.
Слухи о коронавирусе в монастыре появились еще до Пасхи. Но во время праздничного богослужения храм был заполнен
17 апреля про очаг COVID-19 в обители сообщила директор культурно-просветительской организации «Экумена», главный редактор сайта «Царква» Наталья Василевич. «Информация из Свято-Елисаветинского монастыря: есть заболевшие коронавирусом среди сестер сестричества, в том числе одна из старших сестер. Духовник протоиерей Андрей Лемешонок запрещает говорить о фактах заболевания, чтобы не смущать людей, которые могут побояться прийти на службу в следующие дни. Тем, кто говорит о карантине, угрожают увольнением», — написала Василевич в фейсбуке.
В Белоруссии не закрывали храмы из-за коронавируса. Но за несколько дней до православной Пасхи, которая прошла 19 апреля, глава Белорусской православной церкви (БПЦ) митрополит Павел призвал верующих воздержаться от посещения храмов. Свято-Елисаветинский монастырь организовал прямую трансляцию праздничных богослужений на своем ютьюб-канале. Видеозапись ночной пасхальной службы собрала 190 тысяч просмотров, утренней — 160 тысяч. На записи ночной службы видно, что, несмотря на призывы церковных иерархов, монастырский храм был заполнен верующими.
Кроме того, как пишет белорусское издание TUT.BY, на Пасху некоторые сестры монастыря развозили по Минску, в том числе по больницам, освященные куличи для верующих. Их сопровождала «Мисс Беларусь-2018» и депутат белорусского парламента Мария Василевич, которую неоднократно замечали на публичных мероприятиях рядом с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Он называл коронавирус «психозом».
Монастырь призвал не верить «фейкам» о массовом заражении. Там введен карантин из-за «эпидемии ОРВИ»
22 апреля об очаге коронавируса в Свято-Елисаветинском монастыре рассказал в фейсбуке Александр Шрамко — минский священник, в 2018 году отстраненный от служения за критический пост про патриарха московского и всея Руси Кирилла. По данным Шрамко, в монастыре пневмонией заболели четыре клирика и многие сестры. Шрамко также выложил объявление о карантине в обители. В объявлении сказано, что заболевшие сестры могут не посещать службы и должны носить маски и оставаться в кельях, еду и медикаменты им будут приносить прямо туда. При этом, согласно объявлению, карантин в монастыре введен из-за «эпидемии ОРВИ».
В тот же день на сайте Свято-Елисаветинского монастыря появилась запись «Не верьте фейкам о массовом заражении коронавирусом в нашем монастыре!» В ней говорилось, что иерей Александр Шрамко и «различные оппозиционные ресурсы» раздувают масштабы инфекции в обители. Монастырь заявил, что коронавирус подтвержден только у двух монахинь, они в больнице. Еще у одной монахини и двух клириков есть симптомы ОРВИ, но тип вируса еще не определен. Еще один клирик лечится от воспаления легких на даче, а у одной сестры и одной послушницы была высокая температура, их обследовали, но не госпитализировали.
«Также у нас есть сестры с сезонной ОРВИ, поэтому в монастыре приняты рекомендуемые меры предосторожности, ежедневно измеряется температура, заболевшие сестры живут отдельно, им оказывается медицинская помощь», — говорилось на сайте Свято-Елисаветинского монастыря.
Журналистка Марина Ахмедова написала, что в монастыре могли заразиться 100 сестер. Духовник обители называл любую болезнь наказанием за безбожие
23 апреля журналистка Марина Ахмедова, работавшая, в частности, заместителем главного редактора журнала «Русский репортер», написала в фейсбуке, что ей позвонили три монахини из Свято-Елисаветинского монастыря и рассказали, что «из 130 сестер 100 больны» (чем именно, Ахмедова не уточнила, но из ее поста можно сделать вывод, что речь идет про COVID-19). Собеседницы Ахмедовой сообщили, что больных отселили в отдельный корпус, еду им оставляют в коридоре, и те выходят за ней в масках. При этом монахиням с температурой якобы приказали говорить медикам, что их отселили не из-за вируса, а из-за ремонта.
Также монахини рассказали, что на Пасху в их храме из одной ложечки причастились 970 человек, и руководство монастыря якобы хочет скрыть, что в обители на тот момент были зараженные, поэтому монахинь просят говорить, что они почувствовали недомогание уже после праздника. «Сестры говорят, что надо не патриарха слушать, [который призывал остаться дома на Пасху], а надо отца Андрея [Лемешонка, духовника монастыря], он — святой, и по его молитвам никто не заболеет. В проповедях он говорит, что благодать все дезинфицирует и исцеляет, и в храме нельзя заболеть, в храм можно больным прийти и исцелиться», — процитировала своих собеседниц Ахмедова.
В фейсбуке некоторые обвинили журналистку во лжи, но по меньшей мере четверо комментаторов ее поста (трое из Белоруссии, если верить данным их профилей в фейсбуке) сказали, что Ахмедова говорит правду. Позицию протоиерея Андрея Лемешонка, которую пересказала журналистка, подтверждает запись на сайте монастыря. «Человек, пришедший в храм, никогда ничем плохим не заболеет — это наша позиция, это наша вера. И любая болезнь, все эти эпидемии — это не случайность. Это наказание за безбожие, за неверие, за грехи, которыми люди закрылись от Бога», — говорилось в записи на сайте, опубликованной 26 марта от лица отца Андрея.
Белорусская православная церковь не разрешает останавливать богослужения в храмах
Председатель синодального информационного отдела БПЦ протоиерей Сергий Лепин 24 апреля заявил изданию TUT.BY, что ситуация в Свято-Елисаветинском монастыре беспокоит церковь. «[В посте Марины Ахмедовой] приводятся ужасные сведения, митрополит в курсе их содержания. Но в епархиальное управление поступают также и другие сведения, противоположные. Поэтому мы проводим разбирательство, ожидаем соответствующих профильных проверок специалистов. <…> Мы заинтересованы в том, чтобы безопасность сестер и посетителей этого монастыря была обеспечена», — заявил Лепин. На вопрос, сколько всего зараженных коронавирусом в белорусских монастырях и церквях, он отвечать отказался.
Между тем, на этой неделе Минская духовная академия закрылась на карантин, 41 человек из монастыря и семинарии в деревне Жировичи попал в больницу, с пневмонией госпитализировали архиепископа Новогрудского и Слонимского Гурия, чья резиденция находится в Жировичах. БПЦ проводит дезинфекцию и храмах и рекомендует верующим воздержаться от прикладывания к иконам и целования крестов, но службы не отменяет. Тот же Свято-Елисаветинский монастырь продолжает богослужения. Там объяснили изданию «Sputnik Беларусь», что не могут закрыть обитель для посетителей без санкции БПЦ, и добавили, что «прихожане все еще есть, хоть и очень немного».
По словам Сергия Лепина, БПЦ не видит смысла в закрытии храмов, пока в стране не введен карантин. «Возможно, иногда действительно необходимо закрыть и храмы, но такая мера возможна только в составе глобальных комплексных мероприятий, исключающих возможность скопления людей во всех других случаях. Не думаю, что верующие более заразны, чем другие», — сказал представитель БПЦ.
По данным на 24 апреля, в Белоруссии выявлено 8773 случая коронавируса (+751 за сутки), выздоровели 1120 человек (+182 за сутки), умерли 63 человека (+3 за сутки). В стране сделано более 130 тысяч тестов (+ 8281 за сутки).