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«Я этот коронавирус называю не иначе как психозом и от этого никогда не откажусь». Лукашенко — о пандемии COVID-19

Источник: Белта
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Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что считает более опасной панику, вызванную коронавирусом, чем сам COVID-19, сообщает «Белта».

«Я этот коронавирус называю не иначе как психозом и от этого никогда не откажусь, потому что вместе с вами пережил уже многие психозы, и мы знаем, к чему это приводило. Абсолютно убежден, что это очередной такой же психоз, который кому-то будет на руку, а кому-то и во вред», — сказал Лукашенко, заслушав доклад об эпидемиологической ситуации в стране.

«Я абсолютно убежден, что мы можем больше пострадать от паники, нежели от самого вируса», — подчеркнул белорусский президент.

При этом Лукашенко заявил, что «этот психоз» помог «встряхнуть» белорусскую систему здравоохранения.

На данный момент все страны, с которыми граничит Белоруссия, закрыли свои границы из-за коронавируса. Ранее Лукашенко резко раскритиковал решение России закрыть границу с Белоруссией.

В самой Белоруссии не стали вводить масштабные карантинные меры, в том числе закрывать школы и высшие учебные заведения.

Заболели
Умерли
Вылечились
🇷🇺 Россия
147
1
9
🇨🇳 Китай
81 102
3 241
69 755
🇮🇹 Италия
35 713
2 978
4 025
🇮🇷 Иран
17 361
1 135
5 389
🇪🇸 Испания
13 910
623
1 081
🇩🇪 Германия
12 327
28
105
🇫🇷 Франция
9 105
148
12
🇰🇷 Южная Корея
8 413
84
1 540
🇺🇸 США
7 783
118
0
🇨🇭 Швейцария
3 028
28
15
🇬🇧 Великобритания
2 642
72
67
...
...
...
...
📝 Всего в мире
214 910
8 734
83 208
Полная версия таблицы со всеми странами.Данные: JHU CSSE, оперативный штаб РФ по борьбе с вирусом. Актуально на 13:00 19.03.2020 (по московскому времени).

Пандемия коронавируса