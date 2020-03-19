«Я этот коронавирус называю не иначе как психозом и от этого никогда не откажусь». Лукашенко — о пандемии COVID-19
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что считает более опасной панику, вызванную коронавирусом, чем сам COVID-19, сообщает «Белта».
«Я этот коронавирус называю не иначе как психозом и от этого никогда не откажусь, потому что вместе с вами пережил уже многие психозы, и мы знаем, к чему это приводило. Абсолютно убежден, что это очередной такой же психоз, который кому-то будет на руку, а кому-то и во вред», — сказал Лукашенко, заслушав доклад об эпидемиологической ситуации в стране.
«Я абсолютно убежден, что мы можем больше пострадать от паники, нежели от самого вируса», — подчеркнул белорусский президент.
При этом Лукашенко заявил, что «этот психоз» помог «встряхнуть» белорусскую систему здравоохранения.
На данный момент все страны, с которыми граничит Белоруссия, закрыли свои границы из-за коронавируса. Ранее Лукашенко резко раскритиковал решение России закрыть границу с Белоруссией.
В самой Белоруссии не стали вводить масштабные карантинные меры, в том числе закрывать школы и высшие учебные заведения.