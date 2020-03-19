Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что считает более опасной панику, вызванную коронавирусом, чем сам COVID-19, сообщает «Белта».

«Я этот коронавирус называю не иначе как психозом и от этого никогда не откажусь, потому что вместе с вами пережил уже многие психозы, и мы знаем, к чему это приводило. Абсолютно убежден, что это очередной такой же психоз, который кому-то будет на руку, а кому-то и во вред», — сказал Лукашенко, заслушав доклад об эпидемиологической ситуации в стране.

«Я абсолютно убежден, что мы можем больше пострадать от паники, нежели от самого вируса», — подчеркнул белорусский президент.

При этом Лукашенко заявил, что «этот психоз» помог «встряхнуть» белорусскую систему здравоохранения.

На данный момент все страны, с которыми граничит Белоруссия, закрыли свои границы из-за коронавируса. Ранее Лукашенко резко раскритиковал решение России закрыть границу с Белоруссией.

В самой Белоруссии не стали вводить масштабные карантинные меры, в том числе закрывать школы и высшие учебные заведения.

Заболели Умерли Вылечились 🇷🇺 Россия 147 1 9 🇨🇳 Китай 81 102 3 241 69 755 🇮🇹 Италия 35 713 2 978 4 025 🇮🇷 Иран 17 361 1 135 5 389 🇪🇸 Испания 13 910 623 1 081 🇩🇪 Германия 12 327 28 105 🇫🇷 Франция 9 105 148 12 🇰🇷 Южная Корея 8 413 84 1 540 🇺🇸 США 7 783 118 0 🇨🇭 Швейцария 3 028 28 15 🇬🇧 Великобритания 2 642 72 67 ... ... ... ... 📝 Всего в мире 214 910 8 734 83 208 Полная версия таблицы со всеми странами .Данные: JHU CSSE, оперативный штаб РФ по борьбе с вирусом. Актуально на 13:00 19.03.2020 (по московскому времени).