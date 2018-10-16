Патриарх Кирилл 13 октября прилетел в Белоруссию на Священного синода Русской православной церкви. В первый вечер своего визита патриарх провел службу в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска. Среди священников Белорусской православной церкви (БПЦ), которых допустили на богослужение, был иерей Александр Шрамко, клирик минского Свято-Михайловского прихода.

Священник активно пользуется фейсбуком. В тот день он выложил туда снимки автомобиля с номером 0002, на котором патриарх Кирилл прибыл в Свято-Духов собор.

И тут неожиданно подкатила машинка под номером 0002 ( первым у нас положено быть только одному человеку). И узре только задняя его :) Опубликовано Александром Шрамко Суббота, 13 октября 2018 г.

А также фотографии охранников, окружавших патриарха во время службы.

Впрочем, вскоре и передняя. Но тут же сомкнули ангелы ряды. Опубликовано Александром Шрамко Суббота, 13 октября 2018 г.

Кроме того, отец Александр раскритиковал предстоятеля РПЦ за то, что тот проигнорировал верующих возле храма. «Они пришли и будут весь вечер , довольствуясь трансляцией на экран. <…> Почему нужно подкатывать на машине к самым вратам собора и, выйдя из нее, даже не обернуться? Неужели так трудно… пройти несколько десятков шагов, приветствуя и благословляя народ?» — написал священник в фейсбуке. Он предположил, что поведение патриарха было продиктовано «демонстративным презрением».

На следующий день отец Александр должен был участвовать в патриаршем богослужении в минской Всехсвятской церкви. «Я облачился, спросил еще, служу ли, потому что не все священники служат, некоторые просто стоят в храме. Сказали, что служу. Потом началось что-то непонятное: охранники патриарха сказали, что я фотографировал патриарха, уронил его престиж, все это ему не нравится. Ну и все. Сначала просто попросили больше не фотографировать, чтобы не было проблем. Я согласился. Потом сказали, что меня зовет владыка, митрополит [Минский и Заславский, предстоятель БПЦ] Павел. А он уже сказал: „Разоблачайтесь, вы запрещены к служению с сегодняшнего дня“», — рассказал священник TUT.BY.

По его словам, основная претензия со стороны окружения патриарха Кирилла заключалась в том, что отец Александр сфотографировал номера машины главы РПЦ и его охрану. «Возможно, патриарху не нравится, когда подчеркивают, что вокруг него много охраны. Может, [охранникам] не нравится, что они „светятся“. Я сам не особо понимаю, почему это такая уж проблема. Но мне сказали, что я всех опозорил, опозорил Беларусь, церковь и патриарха», — сказал отец Александр белорусской службе «Радио Свобода». По его словам, он часто делает «репортажи» с мероприятий, на которых бывает; в этот раз его заинтересовали охранники главы РПЦ, которые «выбивались из богослужения», потому что стояли спиной к алтарю.

В РПЦ поддержали решение отстранить отца Александра от богослужения с патриархом Кириллом. «Экзарх попросил его не принимать участие в службе. Это нормально, потому что если человек так критикует, так и зачем ему совершать службу с епископами, которых он критикует», — заявил радиостанции «Говорит Москва» пресс-секретарь патриарха Александр Волков. Он назвал запрет на служение «дисциплинарной мерой», призванной «немножко вразумить» отца Александра, который, по его словам, прослыл «записным критиком». Сам священник говорил «Радио Свобода», что раньше ему уже на время запрещали служить — после того, как он выступил против белорусского закона о свободе совести и религиозных организациях. Что именно не устраивало его в законе и как долго он не служил, священник не сказал.

14 октября запрет на служение отцу Александру вынесли устно; на тот момент подробности принятого решения были неизвестны. 16 октября священник получил указ о своем освобождении от должности клирика Свято-Михайловского прихода Минска. В документе говорится, что ему запрещается служить, носить иерейский крест и благословлять верующих. Такое решение обосновано, в частности, публикацией сообщений, которые «порочат православную церковь и сеют в сердцах людей вражду и ненависть». Запрет будет действовать год, после чего Минская епархия рассмотрит вопрос о возобновлении служения. «Сказали, что через год, если вы покаетесь, измените свое отношение… Вероятно, имеется в виду, чтобы я перестал писать, перестал высказываться», — сказал Шрамко «Еврорадио».

Белорусский поэт и издатель Дмитрий Строцев запустил сбор подписей за отмену запрета служения для Александра Шрамко. В написанном поэтом обращении в адрес Минской епархии говорится, что отец Александр инициировал в своем приходе проведение богослужений на белорусском языке. Сам священник выложил в фейсбуке номера своих электронных кошельков — на случай, если кто-то захочет оказать ему финансовую поддержку — и заявил, что принимает предложения любой работы.