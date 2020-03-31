В Белоруссии умер первый пациент с COVID-19. В стране нет карантина, открыты кафе и кинотеатры, продолжается футбольный чемпионат Лукашенко считает коронавирус «психозом»

Александр Лукашенко участвует в любительском хоккейном матче в Минске, 28 марта 2020 года Андрей Покумейко / БелТА / Reuters / Scanpix / LETA

В Белоруссии зафиксирован первый случай смерти пациента с коронавирусом. В Витебске умер 75-летний актер местного театра Виктор Дашкевич. COVID-19 у него подтвердился 26 марта; помимо инфекции, у мужчины была хроническая обструктивная болезнь легких. Белорусские СМИ пишут, что это первый случай смерти пациента с коронавирусом в стране, о котором стало известно. Белорусский Минздрав это подтвердил. О смерти Дашкевича упомянул и президент Белоруссии Александр Лукашенко: «Слушайте, уже более 10 лет он на пенсии. Пошел на работу. Я не осуждаю. Может, просто мужественный человек, но надо поберечься».

В Белоруссии подтверждено 163 случая коронавируса. Это один из самых низких показателей в Европе, но он может не отражать реальной картины. Белорусский Минздрав объяснял такую низкую заболеваемость тем, что в стране сохранилась сильная служба санитарно-эпидемического надзора, которая быстро отследила и изолировала тех, кто привез коронавирус из-за границы, а также тех, кто с ними контактировал. Но двое врачей из Минска анонимно рассказали «Радио Свобода» о возможном занижении официальных данных, так как в карточках пациентов с подтвержденным коронавирусом могут писать «ОРВИ» или «пневмония», не упоминая о COVID-19. Об этом же «Радио Свобода» сказала врач из Витебска.

Лукашенко называл коронавирус «психозом», который «остановил экономику всего мира». По его словам, в Белоруссии принимаются все необходимые меры профилактики, но «точечно», «без гвалта и шума». Лукашенко говорил о нецелесообразности («От России не закроешься, и мы не будем закрываться») и остановки предприятий («Нам хватает экономических проблем»), а также недопустимости массовых увольнений («Пускай [бизнесмены] у себя в карманах пороются»). Он продолжил играть в хоккей, отказался отменять празднование 75-летия Победы и переносить президентские выборы, призывал не паниковать и просто работать («Трактор вылечит всех, поле всех лечит»). Его высказывания цитировали многие мировые СМИ.

В Белоруссии открыты кафе и кинотеатры, продолжается футбольный чемпионат — единственный в Европе. Власти запретили массовые мероприятия с участием иностранцев и обязали приезжающих из-за границы отправляться на двухнедельную самоизоляцию. При этом в стране не закрывались университеты и школы (сейчас школьники на каникулах), продолжают работать кафе, кинотеатры и музеи, проходят спортивные соревнования. Белоруссия — единственная страна в Европе и одна из двух в мире (вторая — Никарагуа), где не остановили национальный футбольный чемпионат. Белорусский футбол показывают в десяти других странах. Посещаемость матчей снизилась, но на них все равно приходят сотни людей. Минздрав, хоть и призывал белорусов к самоизоляции, подчеркивал, что вводить в стране карантин нецелесообразно.

Минздрав не дает полную статистику о распространении инфекции. Первый зараженный коронавирусом в Белоруссии был выявлен 27 февраля. С тех пор Минздрав делился информацией о зараженных сначала каждый день (кроме выходных), потом — раз в два дня. На первом этапе ведомство называло общее число зараженных, потом стало публиковать лишь число выписанных пациентов и число оставшихся под наблюдением (журналистам приходилось суммировать эти цифры, чтобы получить общее количество случаев COVID-19). Также Минздрав не публикует разбивку по зараженным в каждом регионе. 30 марта Белорусская ассоциация журналистов и самое крупное в стране издание TUT.BY потребовали сделать информацию о COVID-19 в стране максимально открытой.

В Витебской области ввели дополнительные карантинные меры. В регионе пошли слухи о вспышке коронавируса. 30 марта врач одной из городских больниц анонимно рассказала «Радио Свобода», что в городе в два-три раза больше случаев пневмонии, чем обычно, под прием пациентов с этим заболеванием перепрофилировали четыре больницы, врачам не хватает средств индивидуальной защиты. Собеседница «Радио Свобода» не уточнила, идет ли речь именно о вспышке коронавируса, но отметила, что все началось после поездки сотрудников витебских обувных фабрик в Милан. 31 марта о ситуации в Витебской области высказался Лукашенко. Он заявил, что в регионе заразились «больше десятка» врачей и что туда были отправлены министр здравоохранения и председатель верхней палаты парламента.

Во избежание «кривотолков» Лукашенко поручил пригласить в Белоруссию специалистов ВОЗ. Пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт заявила, что СМИ предпринимают попытки «раскачать ситуацию» и «подорвать доверие к власти», поэтому Лукашенко поручил пригласить в страну специалистов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для публичной оценки системы здравоохранения в целом и механизма противодействия инфекциям в частности. «Все это делается для того, чтобы в дальнейшем не было никаких кривотолков», — пояснила Эйсмонт. Представитель ВОЗ в Белоруссии Батыр Бердыклычев ранее говорил, что в стране принимаются адекватные меры по борьбе с коронавирусом.

Ольга Корелина