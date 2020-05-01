Темп прироста новых случаев коронавируса в Белоруссии — один из самых высоких в Европейском регионе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом изданию TUT.BY заявил представитель ВОЗ в Белоруссии Батыр Бердыклычев.

По его словам, одной из ведущих причин быстрого распространения коронавируса в стране является отсутствие «адекватных мер физического дистанцирования». Без них ожидать перелома в развитии эпидемии в ближайшее время не стоит.

ВОЗ рекомендует Белоруссии отложить массовые мероприятия, приостановить деятельность всех второстепенных предприятий и организаций, внедрять форматы удаленной работы и дистанционного обучения, ввести строгие санитарные требования на рабочих местах и минимизировать необязательные перемещения граждан.

По данным на 1 мая, в Белоруссии зафиксировано 14917 случаев коронавируса (+890 за сутки). Выздоровели 2918 человек (+532 за сутки), умерли 93 человека (+4 за сутки).

Минздрав считает ситуацию с коронавирусом в Белоруссии контролируемой и объясняет рост числа выявленных случаев количеством проведенных тестов. В стране провели 186262 теста.

Власти Белоруссии не вводили серьезных ограничений из-за коронавируса. В стране работают магазины, школы, университеты, в стране проходит футбольный чемпионат. Продолжается подготовка к военному параду на 9 мая.