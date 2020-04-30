Верховный суд из-за эпидемии COVID-19 рекомендовал не отправлять обвиняемых в нетяжких преступлениях в СИЗО

Верховный суд России рекомендовал судьям из-за эпидемии коронавирусной инфекции заключать под стражу подозреваемых или обвиняемых в нетяжких преступлениях только в исключительных случаях.

Такая рекомендация содержится в обзоре ВС по вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства и мер по противодействию распространению COVID-19.

По данным на конец апреля, диагноз «коронавирусная инфекция» был подтвержден у 271 сотрудника ФСИН, а также у 40 обвиняемых и осужденных.

Директор ФСИН Александр Калашников в середине апреля направил письмо главе Верховного суда Вячеславу Лебедеву с призывом не арестовывать обвиняемых в преступлениях средней и небольшой тяжести в условиях распространения коронавируса.

Директор Института по правам человека, эксперт Совета по правам человека при президенте России Валентин Гефтер и бывшая судья Конституционного суда Тамара Морщакова подготовили проект постановления Госдумы об амнистии. В рамках амнистии, сообщил Гефтер РБК, примерно 30 тысячам человек, содержащимся в СИЗО, могут изменить меру пресечения из-за эпидемии коронавируса.

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников 21 апреля заявлял, что нижняя палата не готовит проект постановления об амнистии к 75-летию Победы.

Ранее правозащитники призывали провести широкую амнистию, чтобы разгрузить СИЗО во время эпидемии коронавируса, а Совет по правам человека выступил за то, чтобы заключенных из изоляторов перевели под домашний арест. Перевести их детей из СИЗО под домашний арест из-за COVID-19 также просили родители осужденных по делу «Сети».