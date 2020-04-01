Родители потребовали перевести осужденных по делу «Сети» под домашний арест из-за коронавируса

Родители осужденных по делу «Сети» потребовали перевести их детей из СИЗО под домашний арест из-за эпидемии коронавируса. Соответствующие обращения, сообщает 7×7, они отправили президенту РФ, генпрокурору, главам ФСИН и Следственного комитета, а также уполномоченному по правам человека.

Во время эпидемии коронавируса, указывают авторы письма, небезопасно для жизни. Из всех предписаний по карантину, утверждают родители, соблюдается только запрет на свидания с родственниками. Двое из осужденных по делу «Сети», говорится в обращении, за время нахождения в СИЗО заразились открытой формой туберкулеза. В условиях эпидемии коронавируса пребывание в СИЗО для них может быть равнозначно «равносильно смертному приговору».

Из-за эпидемии коронавируса правозащитники призывают провести широкую амнистию, чтобы разгрузить СИЗО, а Совет по правам человека выступает за то, чтобы заключенных из изоляторов перевели под домашний арест.

С середины марта во всех учреждениях ФСИН приостановили длительные и краткосрочные свидания осужденных и обвиняемых с родственниками. Все ограничения ввели до особого распоряжения. ФСИН 26 марта объявила, что в российских колониях и СИЗО нет ни одного зараженного коронавирусом.

Глава Роспотребнадзора 31 марта распорядилась проводить тесты на COVID-19 всем находящимся в учреждениях ФСИН — и заключенным, и персоналу — если у них появились симптомы ОРВИ.