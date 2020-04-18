Директор ФСИН попросил суды не арестовывать обвиняемых в нетяжких преступлениях

Директор ФСИН Александр Калашников призвал суды не арестовывать обвиняемых в преступлениях средней и небольшой тяжести. Письмо Калашникова председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву опубликовал Mash. Его подлинность подтвердил источник РБК, близкий ко ФСИН.

В письме Калашников отмечает, что в условиях распространения коронавируса «вызывает обеспокоенность высокая плотность лиц, содержащихся в следственных изоляторах и исправительных учреждениях» и что многие СИЗО переполнены.

«Прошу вас ориентировать суды при избрании (продлении) меры пресечения в отношения лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за преступления небольшой и средней тяжести, а также за преступления в сфере экономики, рассматривать возможность более широкого применения мер пресечения, альтернативных заключению под стражу», — написал Калашников.