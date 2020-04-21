Госдума не планирует объявлять амнистию к 75-летию Победы

Нижняя палата российского парламента не готовит проект постановления об амнистии к 75-летию Победы в Великой отечественной войне. Об этом заявил ТАСС глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

«Что для меня важно, как для юриста и как для человека, который этим занимается, это то, чтобы не было каких-либо одинаковых под копирку амнистий. Чтобы не создавалось впечатление, что можно совершать одни и те же преступления, а потом все равно выпустят. Это неправильно», — сказал Крашенинников.

Вопрос объявления амнистии относится к исключительной компетенции Госдумы.

Амнистии объявляли в связи с 50-летием, 55-летием, 60-летием, 65-летием и 70-летием Победы. Под последнюю на настоящий момент амнистию, объявленную весной 2015 года, подпали несколько десятков тысяч осужденных к лишению свободы и несколько сотен осужденных условно, а также те, кому неотбытая часть наказания заменена более мягким видом наказания или отбывание наказания было отсрочено. Законопроект об амнистии к 70-летию Победы вносил в Госдуму президент Владимир Путин.

В начале 2020 года депутат от ЛДПР Сергей Иванов внес в Госдуму проект амнистии к 75-летию Победы аналогичный тому, который пять лет назад представлял президент РФ.