В Госдуму внесли постановление об амнистии к 75-летию Победы

Депутат от ЛДПР Сергей Иванов внес в Госдуму проект постановления об амнистии к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

Документ предлагает распространить амнистию в том числе на впервые осужденных за преступления небольшой и средней тяжести, на матерей несовершеннолетних детей, отцов-одиночек, а также на женщин старше 50 лет и мужчин старше 55 лет, инвалидов.

«МБХ медиа» Иванов сказал, что под амнистию попадает статья 212.1 УК РФ о неоднократном нарушении правил митингов. Однако в тексте постановления, которое депутат внес, статья 212.1 УК не упоминается, но сказано, что амнистию не распространят на тех, кого осудили по части первой, второй и четвертой статьи 212 УК РФ о массовых беспорядках.

Текст внесенного Ивановым проект практически идентичен постановлению 2015 года об амнистии к 70-летию победы. Пять лет назад Госдума приняла документ, который вносил президент РФ Владимир Путин.